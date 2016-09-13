"Спартак" выразил соболезнования в связи со смертью Безродного

"Спартак" выразил соболезнования в связи со смертью экс-игрока московского клуба Артема Безродного. Экс-хавбек красно-белых скончался в возрасте 37 лет. Уроженец города Сумы помимо "Спартака" также был игроком "Байера" и клуба "МКТ-Араз", в котором и завершил карьеру в 2005 году. В активе Безродного есть один матч в составе сборной России.

Умер ветеран "Спартака" Артём Безродный. ФК "Спартак-Москва" выражает глубочайшие соболезнования родным покойного. pic.twitter.com/uYNyzJ8U5T – FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 13 сентября 2016 г.