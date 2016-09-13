19:30 | ХРОНИКА

"Спартак" выразил соболезнования в связи со смертью Безродного

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"Спартак" выразил соболезнования в связи со смертью экс-игрока московского клуба Артема Безродного. Экс-хавбек красно-белых скончался в возрасте 37 лет. Уроженец города Сумы помимо "Спартака" также был игроком "Байера" и клуба "МКТ-Араз", в котором и завершил карьеру в 2005 году. В активе Безродного есть один матч в составе сборной России.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Джон....Сильвер

В таком возрасте, очень жаль, хорошо помню этого футболиста....

19:59

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