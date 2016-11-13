Совет по защите доморощенных игроков пройдет в апреле 2017 года

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко сообщил, что в апреле 2017 года состоится специальный совет по защите резервов и доморощенных игроков в спорте. Президент России Владимир Путин накануне поднял вопрос о массовом оттоке спортсменов за рубеж в юном возрасте и предложил прописать законодательные нормы для решения проблемы.

- Специальный совет по защите резервов и доморощенных игроков в спорте пройдет в апреле следующего года, - цитирует ТАСС Мутко. - Сейчас для нас важно выстроить систему, которая помогала бы нам защищать наших спортсменов. Никто не говорит о запрете отъезда за границу для игроков, к примеру, в хоккее. В футболе, может, мы бы и хотели, чтобы они уезжали, но там наши игроки, по большому счету, никому не нужны.

Можно ли запретить юниорам уезжать за океан?