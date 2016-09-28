Совет Федерации: отстранение россиян от Олимпиады и Паралимпиады создает опасный прецедент

Совет Федерации РФ считает, что практика давления на спортивные организации со стороны политиков и СМИ недопустима, как и давление на государство из-за спортивных событий, сообщает "Р-Спорт". Также, по мнению СФ, недопуск всей сборной России на Паралимпиаду-2016 и ряда российских спортсменов на Олимпиаду создает опасный прецедент в спорте.

"Совет Федерации считает необходимым привлечь внимание парламентов иностранных государств к нарушающим права спортсменов процессам, происходящим в олимпийском и паралимпийском движении, в целях последующего обсуждения в сложившейся ситуации в межпарламентских организациях.

Совфед считает, что создан опасный прецедент в олимпийском и паралимпийском движениях, когда от участия в Играх в Рио необоснованно были отстранены наши спортсмены.

Практика давления на спортивные организации со стороны государственных органов, политиков и СМИ должна быть решительно осуждена и пресечена", - отмечается в заявлении Совета Федерации, принятом сенаторами в среду.

- Недопустимо, чтобы политики использовали спортивные события как факт давления на государства, необходимо вводить независимый экспертный контроль за деятельностью международных спортивных структур, которые выносят свой вердикт по отношению к спортсменам, - заявил глава социального комитета СФ Валерий Рязанский. - Нельзя лишать спортсмена возможности выступать, невозможно понять, что делало ВАДА, решения Международного паралимпийского комитета невозможно принять с человеческой точки зрения.