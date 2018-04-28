Сотрудники Росгвардии, не предотвратившие убийство Драчева, пошли под суд

Прокуратура Хабаровского края направила в суд уголовное дело в отношении сотрудников вневедомственной охраны, не предотвративших драку, после которой погиб чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчев, информирует prokurorhbr.ru.

Отмечается, что обвиняемым грозит до пяти лет лишения свободы за неисполнение служебных обязанностей.

​По версии следствия, 20 августа 2017 года сотрудники вневедомственной охраны прибыли по вызову к зданию торгового центра "ЦУМ" в Хабаровске и стали свидетелями конфликта между двумя посетителями кафе. Они не стали задерживать участников драки и покинули место происшествия.

"В результате неисполнения сотрудниками вневедомственной охраны своих обязанностей, один из конфликтующих беспрепятственно реализовал свой преступный умысел, убив потерпевшего. За совершенное преступление обвиняемым грозит наказание вплоть до 5 лет лишения свободы", - отмечается в сообщении.

Обвиняемый в убийстве Анар Аллахверанов нанес несколько ударов по голове чемпиону мира и Европы по пауэрлифтингу в категории до 120 килограммов Драчеву. Спортсмен скончался в больнице от черепно-мозговой травмы.

Аллахверанов добровольно сдался властям в сентябре. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство при отягчающих обстоятельствах из хулиганских побуждений".