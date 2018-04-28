Сотрудники Росгвардии, не предотвратившие убийство Драчева, пошли под суд

Прокуратура Хабаровского края направила в суд уголовное дело в отношении сотрудников вневедомственной охраны, не предотвративших драку, после которой погиб чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчев, информирует prokurorhbr.ru.
Отмечается, что обвиняемым грозит до пяти лет лишения свободы за неисполнение служебных обязанностей.
По версии следствия, 20 августа 2017 года сотрудники вневедомственной охраны прибыли по вызову к зданию торгового центра "ЦУМ" в Хабаровске и стали свидетелями конфликта между двумя посетителями кафе. Они не стали задерживать участников драки и покинули место происшествия.
"В результате неисполнения сотрудниками вневедомственной охраны своих обязанностей, один из конфликтующих беспрепятственно реализовал свой преступный умысел, убив потерпевшего. За совершенное преступление обвиняемым грозит наказание вплоть до 5 лет лишения свободы", - отмечается в сообщении.
Обвиняемый в убийстве Анар Аллахверанов нанес несколько ударов по голове чемпиону мира и Европы по пауэрлифтингу в категории до 120 килограммов Драчеву. Спортсмен скончался в больнице от черепно-мозговой травмы.
Аллахверанов добровольно сдался властям в сентябре. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство при отягчающих обстоятельствах из хулиганских побуждений".
Дополнительная информация
http://www.prokurorhbr.ru/newsfull/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%