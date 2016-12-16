18:33 | ХРОНИКА

Состоялось заседание рабочей группы по подготовке Совета при президенте по спорту

0
0
0
1

Помощник Президента, заместитель председателя Совета при Президенте по развитию физической культуры и спорта Игорь Левитин провёл первое заседание рабочей группы по подготовке заседания Совета при Президенте по развитию физической культуры и спорта, сообщает пресс-служба Кремля. Тема заседания – "О мерах по развитию системы подготовки спортивного резерва и спортивных сборных команд Российской Федерации до 2024 года".

В работе приняли активное участие министр спорта, руководитель рабочей группы Павел Колобков, а также ведущие специалисты сферы физической культуры и спорта.

Предметом обсуждения стали вопросы совершенствования системы подготовки спортивного резерва. Подробно рассмотрен проект концепции подготовки спортивного резерва, разработанный Минспортом России и согласованный с заинтересованными министерствами и организациями.

Участники заседания пришли к выводу о необходимости дальнейшего совершенствования структуры сети организаций, осуществляющих спортивную подготовку, повышения уровня координации этой работы со стороны федерального и региональных органов исполнительной власти.

В ходе обсуждения выработаны общие подходы к дальнейшему совершенствованию образования в области физической культуры и спорта, созданию эффективных механизмов подготовки кадров и повышения их квалификации. Отдельно обсуждалась тема финансовой устойчивости учреждений в современных условиях.

По итогам заседания одобрена структура доклада, предусматривающая наряду с перечисленными вопросами освещение в документе дальнейшего развития материально-технической базы спорта, медицинского обеспечения различных этапов спортивной подготовки, использования современных информационных систем.

Заседание Совета по развитию физической культуры и спорта запланировано на первое полугодие 2017 года.

Дополнительная информация

http://kremlin.ru/events/councils/53480

0
0
0
1
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

marksan

А у Вас в СЭ есть грамотные люди? Построение предложения - ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПОДГОТОВКЕ СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ ПО СПОРТУ должно писаться, если по-русски - ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПОДГОТОВКЕ СОВЕТА ПО СПОРТУ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ!

19:19

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ