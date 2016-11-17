14:52 | ХРОНИКА

Софья Великая: "Буду делать все возможное, чтобы помочь, защитить российских спортсменов"

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Новый председатель комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) и олимпийская чемпионка Софья Великая намерена делать все возможное для помощи и защиты российских спортсменов. Председателем комиссии спортсменка была избрана сегодня.

– Это большая честь – быть председателем комиссии спортсменов, – цитирует ТАСС Великую. – Раньше я к ней относилась скептически. Буду делать все возможное, чтобы помочь, защитить российских спортсменов, чтобы они себя чувствовали достойно и добились еще больших результатов. Многие, кто был избран в комиссию, это понимают. Спортсмены должны спокойно тренироваться, зная, что есть люди, которые их защищают.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3791841

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