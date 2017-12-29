СМИ: Жена Кержакова была готова уйти из семьи после смерти отца

Супруга знаменитого экс-футболиста Александра Кержакова и дочь погибшего сенатора Вадима Тюльпанова Милана Кержакова рассказала о том, что после смерти отца была готова уйти из семьи.

Она отметила, что долгое время находилась в депрессии и не чувствовала радости от рождения ребенка. Напомним, что Тюльпанов скончался от сердечного приступа 4 апреля.

– Когда появился Артемий, все радовались ребенку, а мне было все равно, – приводит Sobaka.ru слова Кержаковой. – Я не ощущала никакой ценности жизни: ну, родился новый человек, и что теперь? Мы с ним довольно странно выглядели вместе – Тема очень жизнерадостный ребенок, постоянно улыбался, смеялся и веселился на фоне своей мамы с каменным лицом.

В один прекрасный день я проснулась и взяла билет на самолет – к друзьям в Европу. Оставила трехмесячного ребенка, мужа, семью, работу. Мне все надоело. И надоело то, что все надоело. И надоело надоедать другим – сил не было совершенно. Я никому ничего не сказала и отключила телефон. Три-четыре дня вообще не выходила на связь.

Моя подруга с мужем предлагали мне остаться столько, сколько потребуется. В тот момент я поняла, как велик соблазн все бросить, забыть этот кошмар и заново построить свою жизнь вдали от той кромешной тьмы, в которой я находилась. Многие люди остаются в семье из-за обязательств – я в тот момент решительно не чувствовала, что я кому-то что-то должна, наоборот, одиночество и отшельничество казались мне единственно верной для психического здоровья моделью существования: проще быть без семьи и не привязываться к людям, чтобы потом не грустить от утраты.