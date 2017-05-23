СМИ: во время взрывов на "Манчестер Арене" погибли не менее 20 человек

В результате трагедии на "Манчестер Арене" во время концерта Арианы Гранде погибли не менее 20 человек и сотни раненых, сообщает телеканал NBC со ссылкой на сотрудников полиции. Ранее сообщалось, что около стадиона прогремели два вызрыва. Сама певицы не пострадала.

Отметим, "Манчестер Арена" является самым крупным спортивным сооружением Великобритании закрытого типа и вмещает до 21 тысячи человек. Свои матчи здесь проводят команды Манчестера по хоккею и баскетболу. Также здесь проводятся другие спортивные мероприятия.