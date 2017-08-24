СМИ: видео убийства Драчева пока не подтверждает, что его могли предотвратить

Видео с места убийства чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева пока не подтверждает, что сотрудники Росгвардии могли его предотвратить, информирует РИА Новости со ссылкой на источник в ведомстве. Спортсмен погиб 20 августа в Хабаровске в результате травм, полученных в драке с бойцом ММА около одного из городских кафе.

По данным следствия, ранним утром 20 августа на улице в Хабаровске спортсмена забил до смерти Анар Аллахверанов, который затем скрылся и сейчас объявлен в розыск. СК РФ заподозрил в халатности приезжавших на вызов сотрудников Росгвардии, которые не остановили потасовку.

"В ведомстве тщательно анализируется содержащееся в открытом доступе видео с места события, - отмечается в сообщении. - Предположительно, там не усматривается присутствие сотрудников вневедомственной охраны во время противоправных действий. По первичной информации, экипаж прибыл после совершения преступления".

Видео гибели Андрея Драчева (18+)



