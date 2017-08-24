СМИ: после убийства Драчева возбудили дело в отношении сотрудников Росгвардии

Дело о халатности заведено на сотрудников Росгвардии в рамках расследования убийства чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева в ходе драки в Хабаровске, информирует РИА Новости со ссылкой на СК России. Спортсмен погиб 20 августа в Хабаровске в результате травм, полученных в драке с бойцом ММА около одного из городских кафе.

"Следственными органами СК РФ по Хабаровскому краю в отношении двух сотрудников экипажа группы задержания управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что бездействие сотрудников позволило молодому человеку продолжить свои агрессивные действия в отношении потерпевшего. В результате этого между ними произошла еще одна драка, в ходе которой Анар Алияр оглы Аллахверанов нанес несколько ударов мужчине, от которых тот скончался.

Видео гибели Андрея Драчева (18+)