СМИ: "Матч ТВ" частично перешел под управление специалистов, связанных с Comedy Club

По информации "Бизнес Online", телеканал "Матч ТВ" частично перешел под управление специалистов, связанных с Comedy Club Production.

Должность генерального директора канала займет Владимир Чопов, который ранее работал заместителем генерального директора телеканала ТНТ. Ранее эту должность на "Матч ТВ" занимал Дмитрий Гранов, который проработал на канале с января 2016 года.

Отметим, что канал ТНТ как и "Матч ТВ" входит в холдинг "Газпром-Медиа". Продюсер канала Тина Канделаки сохранит свою должность.