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22:00 | ХРОНИКА

Скончавшийся футболист из Испании был студентом РУДН?


По некоторым данным, скончавшимся в Москве футболистом был гражданин Испании Фабио Душ Рамуш Гуе, информирует РЕН ТВ. Согласно очевидцам, молодой человек умер прямо во время игры, которая проходила по адресу Лужнецкая набережная, д.24.

Отметим, что Фабио Душ Рамуш Гуе на сайте Московской студенческой футбольной лиги указан как 21-летний полузащитник команды РУДН.

Дополнительная информация

http://ren.tv/novosti/2017-09-06/ochevidcy-soobshchayut-o-smerti-molodogo-futbolistka-vo-vremya-matcha-v-moskve

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