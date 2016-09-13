Скончался экс-хавбек "Спартака" Артем Безродный

Бывший полузащитник "Спартака" Артем Безродный скончался в возрасте 37 лет, сообщает Sport.sumy.ua. Причина смерти не называется.

Уроженец города Сумы помимо "Спартака" также был игроком "Байера" и клуба "МКТ-Араз", в котором и завершил карьеру в 2005 году. В активе Безродного есть один матч в составе сборной России.