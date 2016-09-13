Скончался экс-хавбек "Спартака" Артем Безродный

Бывший полузащитник "Спартака" Артем Безродный скончался в возрасте 37 лет, сообщает Sport.sumy.ua. Причина смерти не называется.
Уроженец города Сумы помимо "Спартака" также был игроком "Байера" и клуба "МКТ-Араз", в котором и завершил карьеру в 2005 году. В активе Безродного есть один матч в составе сборной России.
DENsid
жаль парня, такой талант был ..... Несколько лет назад вроде нашли его, интервью взяли, а потом опять пропал . и вот такая новость !
20:03
Shalopay
В своё время - один из лучших в России. Жаль. Светлая память.
19:57
Константин Эдуардович
Светлая память. Покойся с миром.
19:50
ростовский свин
дааааааааааааа ...... невезучий парень артем ...как игрок подавал огромные надежды - но не стал даже игроком твердой основы..... и жизнь прожил короткую.... вот и тема для философии - либо человек сам себя губит или нереализовывает - а потом тихо от депрессии погибает - либо все таки есть понятие злого рока....
19:42
детлеф
Был талантливый игрок но сам себя загубил.Жалко конечно.
19:41
Sudden Finger
Жесть то какая.... Царствие тебе небесное... Земля тебе пухом.
19:36
Spartak-Online1
Как жаль то а!
19:35
tatarin.
Покойся с миром, Артём!
19:32
Chingizid
Какой талантище был, в 16 лет здоровых дядек на одной левой обыгрывал, эх такой талан погубил водкой как и здоровье.
19:21
Alexa1977
Светлая память..Хороший был игрок! Помним!
19:16
dr.shmidt
Да уж...вот это новости..Светлая память...
19:13
blinkers
Спи спокойно, Артём..
19:10
zoolord
Соболезнование однозначно. Помню как он дебютировал, Тихонова сменил. И надежды подавал. Что случилось? Такой молодой парень...
19:04
stronger
Слов нет.. Преобладают одни эмоции... Как, порой, бывает сложно перейти 40-летний возраст... Сколько уж бывшых игроков "Спартака" ушли из жизни молодыми... Булгаков, Павленко, Аргудяев, теперь вот Безродный... Светлая им всем память. И земля пухом...
19:04
outz
marksan Сайт превратился в сплошную рекламу! ==== без AdBlockerа вообще выход в интернет уже не представляю, это проблема не только СЭ. Но так-то и правда могли бы на такие новости оставлять чистый фон без баннеров.
18:57
Ruslan Samaras
RIP Те"ма,спите спокойно на том свете!!!
18:57
Seraffim
Светлая память, очень жаль.
18:53
Kezya
marksan..даааавноооо уже жёлтый...
18:53
raver87
Очень грустно. И возраст совсем несерьезный для ухода. Помню, как в начале 2000-х смотрел свои первые матчи ЛЧ с нашим единственным представителем Спартаком. Болел за них, хотя в общем-то за Зенит... Очень грустно.
18:53
Док_
Adios Аmigos R. ((( 18:42 ===================================================================================================== Сегодня как раз вспоминали со старичками (ты-то не застал) спартаковца Васю Калинова - чемпион Союза, обладатель кубка и в 22(!) года молодой абсолютно здоровый мужик по сути закончил с футболом. А все она - водочка...
18:52
zae1976
Вот так да... талантливый парень то был
18:49
lokofanat
Ничего себе... помню этого парня в Спартаке, безумно жаль, мой ровесник(((
18:44
Adios Аmigos R.
(((
18:42
Митяй Антибомж
Офигеть.
18:41
outz
Охренеть, 37 лет, я б не удивился, если бы услышал, что он ещё поигрывает потихоньку в каком-нибудь из низших дивизионов СНГ, а тут такое... RIP.
18:39
songaila
Шокирующая новость! Светлая память... Талантливый игрок...
18:34
Овен0464
Охренеть.... Соболезнования семье!
18:33
marksan
Мои соболезнование семье! Видел и помню. И попутно... Сайт превратился в сплошную рекламу! Хорошо, когда бабки есть у хозяев Но в подобном случае очень противно смотреть ... новости типа "Мамаев сыкономил на жене!! Сайт вроде бы спортивный...а не жёлтый...
18:31
rustov
Боже, ведь еще недавно играл... Светлая память
18:29
баламошка
Удачи на том свете, Артёмка!
18:29