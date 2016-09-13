18:12 | ХРОНИКА

Скончался экс-хавбек "Спартака" Артем Безродный

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Бывший полузащитник "Спартака" Артем Безродный скончался в возрасте 37 лет, сообщает Sport.sumy.ua. Причина смерти не называется.

Уроженец города Сумы помимо "Спартака" также был игроком "Байера" и клуба "МКТ-Араз", в котором и завершил карьеру в 2005 году. В активе Безродного есть один матч в составе сборной России.

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КОММЕНТАРИИ (36)
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DENsid

жаль парня, такой талант был ..... Несколько лет назад вроде нашли его, интервью взяли, а потом опять пропал . и вот такая новость !

20:03

Shalopay

В своё время - один из лучших в России. Жаль. Светлая память.

19:57

Константин Эдуардович

Светлая память. Покойся с миром.

19:50

ростовский свин

дааааааааааааа ...... невезучий парень артем ...как игрок подавал огромные надежды - но не стал даже игроком твердой основы..... и жизнь прожил короткую.... вот и тема для философии - либо человек сам себя губит или нереализовывает - а потом тихо от депрессии погибает - либо все таки есть понятие злого рока....

19:42

детлеф

Был талантливый игрок но сам себя загубил.Жалко конечно.

19:41

Sudden Finger

Жесть то какая.... Царствие тебе небесное... Земля тебе пухом.

19:36

Spartak-Online1

Как жаль то а!

19:35

tatarin.

Покойся с миром, Артём!

19:32

Chingizid

Какой талантище был, в 16 лет здоровых дядек на одной левой обыгрывал, эх такой талан погубил водкой как и здоровье.

19:21

Alexa1977

Светлая память..Хороший был игрок! Помним!

19:16

dr.shmidt

Да уж...вот это новости..Светлая память...

19:13

blinkers

Спи спокойно, Артём..

19:10

zoolord

Соболезнование однозначно. Помню как он дебютировал, Тихонова сменил. И надежды подавал. Что случилось? Такой молодой парень...

19:04

stronger

Слов нет.. Преобладают одни эмоции... Как, порой, бывает сложно перейти 40-летний возраст... Сколько уж бывшых игроков "Спартака" ушли из жизни молодыми... Булгаков, Павленко, Аргудяев, теперь вот Безродный... Светлая им всем память. И земля пухом...

19:04

outz

marksan Сайт превратился в сплошную рекламу! ==== без AdBlockerа вообще выход в интернет уже не представляю, это проблема не только СЭ. Но так-то и правда могли бы на такие новости оставлять чистый фон без баннеров.

18:57

Ruslan Samaras

RIP Те"ма,спите спокойно на том свете!!!

18:57

Seraffim

Светлая память, очень жаль.

18:53

Kezya

marksan..даааавноооо уже жёлтый...

18:53

raver87

Очень грустно. И возраст совсем несерьезный для ухода. Помню, как в начале 2000-х смотрел свои первые матчи ЛЧ с нашим единственным представителем Спартаком. Болел за них, хотя в общем-то за Зенит... Очень грустно.

18:53

Док_

Adios Аmigos R. ((( 18:42 ===================================================================================================== Сегодня как раз вспоминали со старичками (ты-то не застал) спартаковца Васю Калинова - чемпион Союза, обладатель кубка и в 22(!) года молодой абсолютно здоровый мужик по сути закончил с футболом. А все она - водочка...

18:52

zae1976

Вот так да... талантливый парень то был

18:49

lokofanat

Ничего себе... помню этого парня в Спартаке, безумно жаль, мой ровесник(((

18:44

Adios Аmigos R.

(((

18:42

Митяй Антибомж

Офигеть.

18:41

outz

Охренеть, 37 лет, я б не удивился, если бы услышал, что он ещё поигрывает потихоньку в каком-нибудь из низших дивизионов СНГ, а тут такое... RIP.

18:39

songaila

Шокирующая новость! Светлая память... Талантливый игрок...

18:34

Овен0464

Охренеть.... Соболезнования семье!

18:33

marksan

Мои соболезнование семье! Видел и помню. И попутно... Сайт превратился в сплошную рекламу! Хорошо, когда бабки есть у хозяев Но в подобном случае очень противно смотреть ... новости типа "Мамаев сыкономил на жене!! Сайт вроде бы спортивный...а не жёлтый...

18:31

rustov

Боже, ведь еще недавно играл... Светлая память

18:29

баламошка

Удачи на том свете, Артёмка!

18:29

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