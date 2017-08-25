Скончалась мать Елены Исинбаевой

Двукратная олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира по прыжкам с шестом Елена Исинбаева в своем Инстаграме сообщила о кончине матери Натальи Исинбаевой.

– Сегодня мы похоронили мою любимую мамочку, – написала Исинбаева. – Я никогда не выкладывала фото с ней, так как мама не любила фотографироваться. Мамулечка, родная моя, покойся с миром! Ты в моем сердце! Тебя нет физически, но я знаю – ты с нами навсегда, ведь мы – твои дети! Я тебя очень люблю! Всех, кто знал мою маму, очень прошу: помолитесь за упокой ее души! Большое спасибо.

Она была очень веселым, позитивным, добрым, отзывчивым человеком, но также очень строгой и требовательной! Мама вложила в нас с сестрой все лучшее, что она умела, и мы ей будем благодарны до конца дней своих. Благодарны за умение верить, веровать и быть индивидуальностями. За снисходительность к людям и умение защитить себя и свою семью. За умение любить и быть любимыми!

Напомним, Исинбаева в 2016 году завершила карьеру. В настоящее время она входит в наблюдательный совет РУСАДА.

"СЭ" выражает соболезнования родным и близким Натальи Исинбаевой.