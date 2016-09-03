Скончалась двукратная олимпийская чемпионка Антонина Середина

Выдающаяся советская спортсменка Антонина Середина скончалась на 87-м году жизни, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ.

Середина дважды побеждала и один раз становилась бронзовым призером Олимпийских игр, трижды выигрывала чемпионат мира, восемь раз – чемпионат Европы и 15 раз – чемпионат СССР. В 1960 году она была признана лучшей спортсменкой СССР, в 1970-м – лучшим тренером СССР.

О месте прощания с Серединой будет сообщено позднее.

"Даже находясь на заслуженной пенсии, Середина продолжала активно пропагандировать греблю на байдарках и каноэ в стране, принимала активное участие в соревнованиях ветеранов, в церемониях награждения победителей и призеров всероссийских и московских соревнований, она печаталась во многих периодических изданиях, выступала по радио и телевидению, она написала шесть биографических книг.

Ее энергия, энтузиазм, жизнелюбие, работоспособность удивляли всех. С именем Серединой связана целая эпоха в гребле на байдарках и каноэ…

Олимпизм был в ее крови… Она недавно вернулась со своей очередной Олимпиады – из Рио-де-Жанейро… Утрата невосполнима. Мы выражаем соболезнования родным, близким и друзьям покойной. Все гребцы России скорбят вместе с вами. Память об этом великом человеке навсегда сохранится в наших сердцах", – говорится в сообщении ВФГБК.