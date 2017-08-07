Скончалась четырехкратная олимпийская чемпионка Катберт

Четырехкратная олимпийская чемпионка Бетти Катберт умерла в возрасте 79 лет, сообщает официальный сайт Международной ассоциации легкоатлетических федераций. У австралийской легкоатлетки в 1974 году был диагностирован рассеянный склероз.

Она является единственной спортсменкой в истории, которая завоевала золотые медали на Олимпийских играх в беге на 100, 200 и 400 метров, а также в эстафете 4х100 м. В 1956 году в Мельбурне она выиграла три золота, в 1964 года в Токио стала лучшей на дистанции 400 метров.