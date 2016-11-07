Школьник скончался на церемонии награждения победителей баскетбольного турнира в Омской области

16-летний подросток погиб во время церемонии награждения победителей соревнований по баскетболу в Красноярской средней общеобразовательной школе в Омской области, сообщает официальный сайт Следственного комитета региона. Медики пытались спасти школьника, которому стало плохо, но не сумели этого сделать.

По предварительным данным, причиной смерти стало заболевание сердца, по поводу которого ранее подросток вместе с родителями обращался в лечебное учреждение. Следственный комитет РФ по Омской области проводит проверочные мероприятия. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.