Шарапова, Овечкин и Третьяк вошли в топ-100 влиятельных россиян по версии Forbes

Русская версия журнала Forbes опубликовала список 100 самых влиятельных россиян столетия. Список сформирован сотрудниками издания.
Отметим, что в этом перечне указан 21 современник, среди которых пять представителей мира спорта: бывшая первая ракетка мира, пятикратная победительница турниров "Большого шлема" Мария Шарапова, форвард сборной России и "Вашингтона" Александр Овечкин, трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании Ирина Роднина, голкипер сборной СССР и ЦСКА, лучший вратарь XX века по версии ИИХФ Владислав Третьяк, а также бизнесмен, владелец "Краснодара" Сергей Галицкий.
Помимо этого в общий список 100 самых влиятельных россиян вошел вратарь сборной СССР и "Динамо", обладатель "Золотого мяча", лучший вратарь XX века по версии ФИФА Лев Яшин.
Дополнительная информация
- Александр Овечкин
- ЦСКА (хоккей)
- Сборная России (Хоккей)
- Динамо Москва (футбол)
- Сборная СССР
- Владислав Третьяк
- Краснодар
- Вашингтон Кэпиталз
- Мария Шарапова
- Лев Яшин
- Сергей Галицкий
- Ирина Роднина
- Сборная СССР (Хоккей)
Brennet
Известные – да. Но на что они там влияют… Я вот не захотел смотреть на них – выключил телевизор. Влияние прекратилось )
16:17