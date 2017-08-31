Шарапова, Овечкин и Третьяк вошли в топ-100 влиятельных россиян по версии Forbes

Русская версия журнала Forbes опубликовала список 100 самых влиятельных россиян столетия. Список сформирован сотрудниками издания.

Отметим, что в этом перечне указан 21 современник, среди которых пять представителей мира спорта: бывшая первая ракетка мира, пятикратная победительница турниров "Большого шлема" Мария Шарапова, форвард сборной России и "Вашингтона" Александр Овечкин, трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании Ирина Роднина, голкипер сборной СССР и ЦСКА, лучший вратарь XX века по версии ИИХФ Владислав Третьяк, а также бизнесмен, владелец "Краснодара" Сергей Галицкий.

Помимо этого в общий список 100 самых влиятельных россиян вошел вратарь сборной СССР и "Динамо", обладатель "Золотого мяча", лучший вратарь XX века по версии ФИФА Лев Яшин.