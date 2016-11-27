Шахматная Федерация Москвы выразила соболезнования в связи с гибелью Елисеева

Шахматная федерация Москвы выразила свои искренние соболезнования родным и близким гроссмейстера Юрия Елисеева, который сегодня ночью трагически погиб в Москве. По свидетельствам очевидцев, 20-летний гроссмейстер пытался перелезть из окна на балкон 12-го этажа, но сорвался.

Юрий Елисеев начал заниматься шахматами в школе при Институте спорта и туризма, его первым тренером был Виталий Фетисов. Долгие годы ему помогал тренер СДЮСШОР "Юность Москвы"Евгений Решетников.

Елисеев был чемпионом России и чемпионом мира среди юношей до 16 лет (2012 год). Лауреат премии "Каисса" 2012 года в номинации "Открытие года". В 2013 году получил звание гроссмейстера. Победитель Кубка РСГУ среди студентов-гроссмейстеров (2013). Победитель главного турнира Moscow Open 2016.