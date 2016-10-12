Сергей Шахрай: "Не ожидал отставки Жукова"

Президент Национальной федерации бадминтона России, глава юридического комитета ОКР Сергей Шахрай связывает уход Александра Жукова с поста главы ОКР с реформацией Министерства спорта. По словам Шахрая, на смену ему должен прийти грамотный и профессиональный организатор.

– Не стану лукавить, новость об отставке Жукова стала для меня неожиданностью. Судя по тому, что такая информация была озвучена главой государства, вопрос между Александром Дмитриевичем и Владимиром Владимировичем был обсужден подробно. Однако прозвучала важная оговорка: Россия не должна потерять представительство в Международном олимпийском комитете.

Чиновник–дипломат, не имеющий никакого отношения к спорту, не подходит для данной должности. Но быть профессиональным спортсменом тоже необязательно для того, чтобы возглавить комитет. Важно, чтобы человек был грамотным, профессиональным организатором.

Думаю, такие изменения связаны с возможной реформой Министерства спорта. Допинг-скандалы заставили в целом посмотреть на организацию спорта и антидопинговую систему в частности, а это подразумевает под собой и изменение роли министерства, и федераций, и РУСАДА. (Любовь КОНЯЕВА)