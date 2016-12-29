Сергей Семак: "Если есть возможность – нужно помогать"

Тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, как принял решение удочерить ребёнка, который стал седьмым в его семье. Этим летом стало известно, что Семак вместе со своей женой Анной удочерили девочку Таню с ограниченными возможностями.

– Я никогда против не был, – приводят "Такие дела" слова Семака. – Но учитывая, что у нас и так много детей, постоянные переезды и другие заботы, для меня важно было сделать все своевременно. Чтобы мы понимали и рассчитывали свои силы. Все-таки большая семья подразумевает огромную занятость и ответственность за детей. Все они разные, у каждого – свои проблемы.

Что касается самой идеи – я всегда поддерживал в этом Аню. У нас только сроки не совпадали, когда это лучше сделать. На мой взгляд, если у нас есть возможности помочь – естественно, мы должны помогать.

– А вы боялись перед встречей с Таней?

– Наверное, нет. Я столько детей видел в своей жизни, что меня сложно чем-то удивить.

Я должен был понять, чем мы можем с точки зрения медицины помочь Тане, и как за ней ухаживать. И если у Ани была некая эйфория, что можно сделать очень много, то у меня как у мужчины была более сдержанная позиция. Мы в этом направлении как-то двигаемся. Самый главный вопрос для меня – независимо от того, можем ли мы помочь Тане медицински или не можем – это дать девочке семью. А все остальное – вторично.

Сложностей было много и будут еще. Знаете, у меня с людьми и детьми сразу складывается такое ощущение эмоциональное: ты понимаешь, твой человек или не твой. Увидев Таню, я понял, что она человек, близкий мне по духу.