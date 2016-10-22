Бывший член сборной СССР по теннису, 15-кратный чемпион СССР Сергей Лихачев скончался на 77-м году жизни, сообщает пресс-служба Федерации тенниса России (ФТР). Лихачев скончался 18 октября в Москве.

Свой последний матч за национальную команду он провел в 1973 году, установив так и не побитый рекорд советской сборной – 24 победы в парном разряде. На следующий год он в последний раз стал чемпионом СССР.

После окончания игровой карьеры Сергей Лихачев занимался тренерской работой. Он преподавал в бакинском клубе "Лечи", позже стал тренером сборной Азербайджана и вторым тренером сборной СССР в "Кубке Дэвиса". В 1991 году был откомандирован Федерацией тенниса СССР в Португалию, где проработал несколько лет.