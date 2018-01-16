Серена Уильямс и Кастер Семеня претендуют на звание спортсменки года Laureus

Шестеро атлеток претендуют на звание спортсменки года по версии Мировой академии спорта Laureus. Ими стали теннисистки Гарбинье Мугуруса (Испания) и Серена Уильямс (США), легкоатлетки Кастер Семеня (ЮАР) и Эллисон Феликс (США), пловчиха Кэти Ледеки (США) и горнолыжница Микаела Шиффрин (США).

Победительница будет оглашена 27 февраля на церемонии в Монако.

Феликс и Ледеки претендовали на премию Laureus год назад, но победительницей тогда стала гимнастка Симона Байлс.

На звание спортсмена года, как стало известно ранее, претендуют велосипедист Кристофер Фрум, теннисисты Роджер Федерер и Рафаэль Надаль, гонщик Льюис Хэмилтон, футболист Криштиану Роналду и легкоатлет Мо Фара.