Серена Уильямс и Кастер Семеня претендуют на звание спортсменки года Laureus

Шестеро атлеток претендуют на звание спортсменки года по версии Мировой академии спорта Laureus. Ими стали теннисистки Гарбинье Мугуруса (Испания) и Серена Уильямс (США), легкоатлетки Кастер Семеня (ЮАР) и Эллисон Феликс (США), пловчиха Кэти Ледеки (США) и горнолыжница Микаела Шиффрин (США).
Победительница будет оглашена 27 февраля на церемонии в Монако.
Феликс и Ледеки претендовали на премию Laureus год назад, но победительницей тогда стала гимнастка Симона Байлс.
На звание спортсмена года, как стало известно ранее, претендуют велосипедист Кристофер Фрум, теннисисты Роджер Федерер и Рафаэль Надаль, гонщик Льюис Хэмилтон, футболист Криштиану Роналду и легкоатлет Мо Фара.
And the Nominees for the Laureus World Sportswoman of the Year are …#Laureus18 pic.twitter.com/ARNpSvAbRl– Laureus (@LaureusSport) 16 января 2018 г.
- Рафаэль Надаль
- Роджер Федерер
- Серена Уильямс
- Льюис Хэмилтон
- Криштиану Роналду
- Кастер Семеня
- Мохаммед Фара
- Микаела Шиффрин
- Кэти Ледеки
- Гарбинье Мугуруса
- Эллисон Феликс
- Симона Байлс
- Кристофер Фрум
staerswimmer23
За спорт без американского допинга, вот у тебя извращенские фантазии! Так то они вообще мужикам не дают, это им бабы дают!
03:24
За Россию без допинга!
как много в комментах мамкиных сексистов. Завидовали бы молча, вам даже такие девушки никогда не дадут:)
22:40 16 января
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Позорная тухлая дерьмопремия. Среди номинированных женщин два стероидных бройлера мужика! И ледека с рожей кушингоида напичканного преднизолоном. Фууууууу. Зато нашей прыгуньи в высоту , которая выиграла все старты ,где участвовала и золото ЧМ- Лесицкене нет. Позорище и профанация. Среди мужиков махровый допингер Фрум, Фара, который готовится на гормонах щитовидной железы в секретной школе прохиндея Салазара. Одним словом куча дерьма.
22:34 16 января
П_о_в_а_р
А никаких заявлений от Семени о сексуальных домогательствах ещё не было, кстати?)) Тоже лол был бы, как в случае с Байлз.)
22:28 16 января
П_о_в_а_р
Симону Байлз забыли так то к Сереночке и Семёну. Имхо.
22:27 16 января
Нефилим
У Семеня врожденные проблемы с гормонами, переизбыток мужских, она ничего специально не колола и не применяла, её даже заставляли есть вещества, снижающие тестостерон... Так что в ряд с Уильямс её ставить нельзя.
22:02 16 января
promtex13
Может быть все таки спортсмен, а не спортсменка.
21:44 16 января
Бней Иегуда
У мужчин можно было добавить Фуркада, Сундбю, Кросби, того же Карлсена, достойных много, всех не перечислишь.))
21:36 16 января
Бней Иегуда
Кучина выиграла в виде спорта, которым занимаются 3 калеки во всём мире.)) Прыжки в высоту, популярность которых в мире близка к нулю.)) Дажё в рамках лёгкой атлетики это один из наименее престижных видов.) С тем же успехом в номинацию можно включать и чемпионку по городкам или дураку подкидному.)) Шестёрка претенденток очень достойная.) Я бы к ним ещё Лауру добавил, Бьорген и Венг, и ещё несколько заслуженных человек.) Ну а лучшая без сомнения (и уже признана лучшей AIPS в 5-й раз) - лучшая спортсменка всех времён, неподражаемая малышка Си!))
21:27 16 января
кирдык
ПреТендалы у них не отросли)
21:13 16 января
кирдык
ОбА претендуют!
21:12 16 января
Serenky25
Ай да мужики!
20:51 16 января
rusfed 2.0
Выигравшей все и вся и безупречно чистой Кучиной в списке нет, зато стероидные Фрум и Уильямс
20:49 16 января
Антимайдан
Серена и Семеня рядом обозначены не случайно :) Чисто спортивные результаты у обеих мужиков выдающиеся, вопросов нет, оба (обе) непобедимы :)
20:39 16 января
Платошкин Андрей
Вот это "НАБОР". Аж волосы дыбом. Один мужик переделанный в бабу, другая баба еще не переделанная в мужика. УЖАСТЬ. #ужлучшемашаненаша
20:33 16 января