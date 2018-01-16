20:21 16 января | ХРОНИКА

Серена Уильямс и Кастер Семеня претендуют на звание спортсменки года Laureus

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Шестеро атлеток претендуют на звание спортсменки года по версии Мировой академии спорта Laureus. Ими стали теннисистки Гарбинье Мугуруса (Испания) и Серена Уильямс (США), легкоатлетки Кастер Семеня (ЮАР) и Эллисон Феликс (США), пловчиха Кэти Ледеки (США) и горнолыжница Микаела Шиффрин (США). 

Победительница будет оглашена 27 февраля на церемонии в Монако. 

Феликс и Ледеки претендовали на премию Laureus год назад, но победительницей тогда стала гимнастка Симона Байлс.

На звание спортсмена года, как стало известно ранее, претендуют велосипедист Кристофер Фрум, теннисисты Роджер Федерер и Рафаэль Надаль, гонщик Льюис Хэмилтон, футболист Криштиану Роналду и легкоатлет Мо Фара.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (15)
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staerswimmer23

За спорт без американского допинга, вот у тебя извращенские фантазии! Так то они вообще мужикам не дают, это им бабы дают!

03:24

За Россию без допинга!

как много в комментах мамкиных сексистов. Завидовали бы молча, вам даже такие девушки никогда не дадут:)

22:40 16 января

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Позорная тухлая дерьмопремия. Среди номинированных женщин два стероидных бройлера мужика! И ледека с рожей кушингоида напичканного преднизолоном. Фууууууу. Зато нашей прыгуньи в высоту , которая выиграла все старты ,где участвовала и золото ЧМ- Лесицкене нет. Позорище и профанация. Среди мужиков махровый допингер Фрум, Фара, который готовится на гормонах щитовидной железы в секретной школе прохиндея Салазара. Одним словом куча дерьма.

22:34 16 января

П_о_в_а_р

А никаких заявлений от Семени о сексуальных домогательствах ещё не было, кстати?)) Тоже лол был бы, как в случае с Байлз.)

22:28 16 января

П_о_в_а_р

Симону Байлз забыли так то к Сереночке и Семёну. Имхо.

22:27 16 января

Нефилим

У Семеня врожденные проблемы с гормонами, переизбыток мужских, она ничего специально не колола и не применяла, её даже заставляли есть вещества, снижающие тестостерон... Так что в ряд с Уильямс её ставить нельзя.

22:02 16 января

promtex13

Может быть все таки спортсмен, а не спортсменка.

21:44 16 января

Бней Иегуда

У мужчин можно было добавить Фуркада, Сундбю, Кросби, того же Карлсена, достойных много, всех не перечислишь.))

21:36 16 января

Бней Иегуда

Кучина выиграла в виде спорта, которым занимаются 3 калеки во всём мире.)) Прыжки в высоту, популярность которых в мире близка к нулю.)) Дажё в рамках лёгкой атлетики это один из наименее престижных видов.) С тем же успехом в номинацию можно включать и чемпионку по городкам или дураку подкидному.)) Шестёрка претенденток очень достойная.) Я бы к ним ещё Лауру добавил, Бьорген и Венг, и ещё несколько заслуженных человек.) Ну а лучшая без сомнения (и уже признана лучшей AIPS в 5-й раз) - лучшая спортсменка всех времён, неподражаемая малышка Си!))

21:27 16 января

кирдык

ПреТендалы у них не отросли)

21:13 16 января

кирдык

ОбА претендуют!

21:12 16 января

Serenky25

Ай да мужики!

20:51 16 января

rusfed 2.0

Выигравшей все и вся и безупречно чистой Кучиной в списке нет, зато стероидные Фрум и Уильямс

20:49 16 января

Антимайдан

Серена и Семеня рядом обозначены не случайно :) Чисто спортивные результаты у обеих мужиков выдающиеся, вопросов нет, оба (обе) непобедимы :)

20:39 16 января

Платошкин Андрей

Вот это "НАБОР". Аж волосы дыбом. Один мужик переделанный в бабу, другая баба еще не переделанная в мужика. УЖАСТЬ. #ужлучшемашаненаша

20:33 16 января