Семья Овечкина подтвердила смерть Веры Глаголевой в США

Семья российского капитана "Вашингтона" Александра Овечкина подтвердила, что актриса Вера Глаголева скончалась сегодня в Соединенных Штатах Америки, сообщает Life.ru. Родные и близкие Глаголевой попросили не тревожить их и дать им время, чтобы прийти в себя.

Ранее сообщалось о том, что известная российская актриса Вера Глаголева скончалась в США после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью. Предполагалось, что за границей она проходила курс лечения. Отметим, что Глаголева - мать жены нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина Анастасии Шубской.

В США скончалась актриса Вера Глаголева