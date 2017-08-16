Семья Овечкина подтвердила смерть Веры Глаголевой в США

Семья российского капитана "Вашингтона" Александра Овечкина подтвердила, что актриса Вера Глаголева скончалась сегодня в Соединенных Штатах Америки, сообщает Life.ru. Родные и близкие Глаголевой попросили не тревожить их и дать им время, чтобы прийти в себя.
Ранее сообщалось о том, что известная российская актриса Вера Глаголева скончалась в США после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью. Предполагалось, что за границей она проходила курс лечения. Отметим, что Глаголева - мать жены нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина Анастасии Шубской.
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Levbereg
Талантливая была актриса. Однажды в Москве с ней столкнулся перед театром.Буквально чуть не сшиб. Она только улыбнулась, а я извинился и рот раскрыл, так как сразу узнал. В девяностые она была популярной актрисой. Царствие Небесное.
17:19