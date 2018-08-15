Сегодня. 16.00. "Актуальный спорт" о ЧМ-2018

Ровно через месяц после завершения ЧМ-2018 Российская ассоциация спортивных комментаторов, Олимпийский комитет России и TEAMRUSSIA.pro возобновляют совместный онлайн проект "Актуальный спорт".

Сегодня в 16.00 в студии соберутся те, кто видел на чемпионате мира разные города, стадионы, матчи, встречал интересных людей и наблюдал множество голов: голос Матч ТВ Юрий Розанов и комментаторы Первого канала Кирилл Дементьев и Александр Кузмак.

Вы можете стать непосредственном участником разговора! Оставляйте свои вопросы в комментариях до и во время программы по ссылке: https://vk.com/olympic_russia?w=wall-89756355_19325.

Не пропустите прямой эфир 15 августа в 16.00 на портале teamrussia.pro и в официальных пабликах ОКР и РАСК в ВК.