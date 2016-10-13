"СЭ" существенно увеличил цитируемость в третьем квартале по сравнению с 2015 годом

Компания "Медиалогия" подготовила свежий индекс цитируемости спортивных СМИ – за третий квартал 2016 года.

Сразу два ресурса издательского дома "Спорт-Экспресс" – газета и сайт sport-express.ru – сохранили свои высокие позиции и вновь находятся в топ-5 рейтинга. Газета занимает второе место, а сайт, который во втором квартале совершил впечатляющий рывок (плюс 11 позиций!), остался на пятом.

При этом по сравнению с 3-м кварталом 2015 года сайт поднялся на 15 (!) позиций (с 20-й на 5-ю), а сами индексы цитируемости выросли у газеты более чем в полтора раза, а у сайта – в 17 раз.

Но самое главное – мы горды ростом доверия к "СЭ" со стороны читателей и рады разделить с вами наш успех.

Напомним, что рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей порядка 33 400 наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

Топ-5 самых цитируемых СМИ спортивной отрасли в 3-м квартале 2016 года