"СЭ" существенно увеличил цитируемость в третьем квартале по сравнению с 2015 годом

Компания "Медиалогия" подготовила свежий индекс цитируемости спортивных СМИ – за третий квартал 2016 года.
Сразу два ресурса издательского дома "Спорт-Экспресс" – газета и сайт sport-express.ru – сохранили свои высокие позиции и вновь находятся в топ-5 рейтинга. Газета занимает второе место, а сайт, который во втором квартале совершил впечатляющий рывок (плюс 11 позиций!), остался на пятом.
При этом по сравнению с 3-м кварталом 2015 года сайт поднялся на 15 (!) позиций (с 20-й на 5-ю), а сами индексы цитируемости выросли у газеты более чем в полтора раза, а у сайта – в 17 раз.
Но самое главное – мы горды ростом доверия к "СЭ" со стороны читателей и рады разделить с вами наш успех.
Напомним, что рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей порядка 33 400 наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.
Топ-5 самых цитируемых СМИ спортивной отрасли в 3-м квартале 2016 года
|
N
|
СМИ
|
Категория
|
ИЦ
|
1.
|
Rsport.ru
|
Интернет
|
7858,25
|
2.
|
Спорт-Экспресс
|
Газета
|
3 857,71
|
3.
|
Матч ТВ
|
ТВ
|
2 171,45
|
4.
|
Championat.com
|
Интернет
|
2 137,4
|
5.
|
Sport-Express.ru
|
Интернет
|
721,21
историк79
Только модеры - как с цепи сорвались - всё подряд режут, никого не щадят))))
21:50
историк79
Молодцом! Так-то ничего портал, прикольный.
21:48