21:06 | ХРОНИКА

Сборная России выразила соболезнования футболистке "Чертаново", у которой при пожаре погибли пять родственников

0
0
0
0

Сборная России на своей странице в "Твиттере" выразила соболезнования футболистке "Чертаново" Юлии Бессоловой, у которой при пожаре погибли бабушка с дедушкой, два маленьких брата и двоюродная сестра.

– Большое горе в семье женского футбола... – говорится на официальной странице ЖФК ЦСКА Москва во "ВКонтакте". – Сегодня ночью у футболистки "Чертаново" Юлии Бессоловой при пожаре погибли бабушка с дедушкой, два маленьких брата и двоюродная сестра... От имени ЖФК ЦСКА выражаем глубочайшие соболезнования и просим всех помочь в этой ужасной ситуации...

Соболезнования от "СЭ"

 

Дополнительная информация

https://vk.com/wfccska

0
0
0
0
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий