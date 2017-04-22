Сборная России выразила соболезнования футболистке "Чертаново", у которой при пожаре погибли пять родственников

Сборная России на своей странице в "Твиттере" выразила соболезнования футболистке "Чертаново" Юлии Бессоловой, у которой при пожаре погибли бабушка с дедушкой, два маленьких брата и двоюродная сестра.

– Большое горе в семье женского футбола... – говорится на официальной странице ЖФК ЦСКА Москва во "ВКонтакте". – Сегодня ночью у футболистки "Чертаново" Юлии Бессоловой при пожаре погибли бабушка с дедушкой, два маленьких брата и двоюродная сестра... От имени ЖФК ЦСКА выражаем глубочайшие соболезнования и просим всех помочь в этой ужасной ситуации...

Соболезнования от "СЭ"