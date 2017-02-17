Самолет "Зенита" попал в аварию

Сегодня в аэропорту "Пулково" в аварию попал самолет с символикой "Зенита", сообщает topspb.tv. Самолет авиакомпании "Россия" с людьми на борту получил повреждения после столкновения со спецавтомобилем. Как сообщают очевидцы, пассажиров уже запустили внутрь лайнера "Аэробус-319", когда спецавтомобиль, подвозящий багаж к грузовому отсеку, по непонятным причинам врезался в турбину судна.