Самолет "Зенита" попал в аварию

Сегодня в аэропорту "Пулково" в аварию попал самолет с символикой "Зенита", сообщает topspb.tv. Самолет авиакомпании "Россия" с людьми на борту получил повреждения после столкновения со спецавтомобилем. Как сообщают очевидцы, пассажиров уже запустили внутрь лайнера "Аэробус-319", когда спецавтомобиль, подвозящий багаж к грузовому отсеку, по непонятным причинам врезался в турбину судна.
Дополнительная информация
https://topspb.tv/news/2017/02/17/v-pulkovo-pogruzchik-vehal-v-turbinu-samoleta-s-simvolikoj-zenita/