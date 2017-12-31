Дорогие читатели!

2017-й уходит в историю. Это был непростой год для всего российского спорта. Мы не будем сейчас вспоминать все негативное, что он вобрал в себя. Лучше скажем о хорошем – несмотря на допинговые разбирательства, российские спортсмены одержали немало ярких и впечатляющих побед.

Именно побед по всем направлениям мы и хотим пожелать вам! Ведь 2018-й – это год больших событий. Мы верим, что Олимпиада в Пхенчхане принесёт только положительные эмоции. Мы надеемся, что наша футбольная сборная не разочарует своих преданных поклонников. Мы уверены, что сам ЧМ-2018 пройдёт великолепно и навсегда запомнится болельщикам со всего мира!

И, конечно, спасибо всем вам! Без преданных читателей невозможны никакие успехи и победы. Благодарим вас за то, что этот год вы провели с нами. Оставайтесь с нами и в 2018-м. Скучно не будет!

С Новым годом!