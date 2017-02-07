15:59 7 февраля | ХРОНИКА

Российский судья погиб при сходе лавины во время Универсиады в Алма-Ате

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Гражданин России погиб в результате схода лавины в Алма-Ате в ущелье Шымбулак, где проходят соревнования Универсиады-2017, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на МЧС Казахстана. По предварительным данным, мужчина был рефери на соревнованиях.

– Да, подтверждаем, что погиб гражданин России в результате схода лавины, который произошел в ущелье Шымбулак на западном склоне, – сказал официальный представитель МЧС Казахстана Руслан Иманкулов.

Зимняя Универсиада-2017 проходит в Алма-Ате с 29 января по 8 февраля. Российские спортсмены досрочно обеспечили себе первое место в общемедальном зачете.

Дополнительная информация

http://www.interfax.ru/sport/548851

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