06:27 | ХРОНИКА

Российская шахматная федерация выразила соболезнования в связи с гибелью Елисеева

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Российская шахматная федерация выразила свои искренние соболезнования родным и близким гроссмейстера Юрия Елисеева, который сегодня ночью трагически погиб в Москве. По свидетельствам очевидцев, 20-летний гроссмейстер пытался перелезть из окна на балкон 12-го этажа, но сорвался.

Юрий Елисеев начал заниматься шахматами в школе при Институте спорта и туризма, его первым тренером был Виталий Фетисов. Долгие годы ему помогал тренер СДЮСШОР "Юность Москвы" Евгений Решетников

Елисеев был чемпионом России и чемпионом мира среди юношей до 16 лет (2012 год). Лауреат премии "Каисса" 2012 года в номинации "Открытие года". В 2013 году получил звание гроссмейстера. Победитель Кубка РСГУ среди студентов-гроссмейстеров (2013). Победитель главного турнира Moscow Open 2016.

Дополнительная информация

http://ruchess.ru/news/all/tragicheski_pogib_grossmeyster_yuriy_eliseev_1996_2016/

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