Россия призвала запретить США проводить спортивные соревнования

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия предлагает международным спортивным федерациям отказать США в праве проводить международные соревнования из-за невыдачи виз спортсменам. По ее словам, невыдача виз россиянам при наличии официальных приглашений является очевидной дискриминацией спортсменов, страны и ударом по международному спорту. Захарова подчеркнула: нельзя потакать государству, которое явно смешивает спорт и политику.

– Москва неоднократно привлекала внимание к удручающей ситуации с выдачей американских виз, этот процесс практически заблокирован, – отметила Захарова. – Срок ожидания визовых собеседований растянут на десять месяцев, записаться практически невозможно. В таком же положении находятся и российские спортсмены, приглашенные на соревнования в США.

Невыдача виз нашим спортсменам, которые имеют официальные приглашения на мероприятия, является очевидной дискриминацией спортсменов, страны и ударом по международному спорту. Такие шаги в случае повторения приведут к изоляции самих США, в том числе в спортивном мире. Все видят, что власти этой страны играют не по правилам.

Сегодня это происходит в отношении российских спортсменов, завтра так поступят с другими. Пока такое положение не изменится, предлагаем международным спортивным федерациям воздержаться от предоставления США права на проведение соревнований. Нельзя потакать тому государству, которое явно смешивает спорт и политику.