17:26 | ХРОНИКА

Россия призвала запретить США проводить спортивные соревнования

Мария ЗАХАРОВА. Фото AFP
Мария ЗАХАРОВА. Фото AFP

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия предлагает международным спортивным федерациям отказать США в праве проводить международные соревнования из-за невыдачи виз спортсменам. По ее словам, невыдача виз россиянам при наличии официальных приглашений является очевидной дискриминацией спортсменов, страны и ударом по международному спорту. Захарова подчеркнула: нельзя потакать государству, которое явно смешивает спорт и политику.

– Москва неоднократно привлекала внимание к удручающей ситуации с выдачей американских виз, этот процесс практически заблокирован, – отметила Захарова. – Срок ожидания визовых собеседований растянут на десять месяцев, записаться практически невозможно. В таком же положении находятся и российские спортсмены, приглашенные на соревнования в США.

Невыдача виз нашим спортсменам, которые имеют официальные приглашения на мероприятия, является очевидной дискриминацией спортсменов, страны и ударом по международному спорту. Такие шаги в случае повторения приведут к изоляции самих США, в том числе в спортивном мире. Все видят, что власти этой страны играют не по правилам.

Сегодня это происходит в отношении российских спортсменов, завтра так поступят с другими. Пока такое положение не изменится, предлагаем международным спортивным федерациям воздержаться от предоставления США права на проведение соревнований. Нельзя потакать тому государству, которое явно смешивает спорт и политику.

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http://tass.ru/sport/5350309​

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