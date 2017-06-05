Россия примет исторический чемпионат мира по го

На прошедшей в Китае конференции Международной федерации го (IGF) принято решение предоставить России право проведения чемпионата мира среди любителей в 2020 году - турнир пройдет во Владивостоке, сообщает пресс-служба Российской федерации го.

Решение является историческим, так как впервые в истории мировое первенство пройдет в России. Любительские чемпионаты мира проводятся с 1979 года, и на протяжении 30 лет за одним исключением их принимала Япония. Всего в этой стране прошел 31 мировой чемпионат, четыре турнира принял Китай, еще по одному - Корея и Таиланд.