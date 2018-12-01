Роман Скворцов стал лучшим комментатором года по версии спортивных организаций

Роман Скворцов стал лауреатом премии "Голос спорта", учрежденной Российской ассоциацией комментаторов (РАСК), в номинации "Лучший спортивный комментатор по версии руководителей спортивных организаций".

В этой номинации Скворцов обошел Дмитрия Губерниева и Дениса Казанского. Церемония вручения премии проходит в Москве, в здании Олимпийского комитета России (ОКР) на Лужнецкой набережной. (Ярослав Сусов, Иван Торопцев)

Кто из комментаторов получит премию "Голос спорта". Прямая трансляция