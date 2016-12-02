Роман Петушков: "Любой ребенок должен начинать сознательную жизнь со спорта!"

Шестикратный паралимпийский чемпион Роман Петушков подчеркнул, что сразу согласился принять участие в благотворительном проекте двукратной олимпийской чемпионки, спортсменки ЦСКА Елены Исинбаевой "Мы в тебя верим". Он отметил социальную значимость подобных программ.



– Любой ребенок должен начинать свою осознанную жизнь со спорта, так как он закаляет, воспитывает дух, – сказал Петушков. – И неважно, станет ли он профессиональным спортсменом в будущем. Когда меня пригласили принять участие в съемках этого фильма, я с удовольствием согласился. Уверен, что это кому-то поможет, и человек пойдет по правильному пути. Хочется, чтобы подобных проектов было как можно больше. (Любовь КОНЯЕВА)

Исинбаева представила фильм "Сила победителей" с участием Шубенкова, Петушкова и Брусникиной //

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с которыми не сталкивались никогда"