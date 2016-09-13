РФС выразил соболезнования в связи со смертью Безродного

Первый вице-президент РФС Никита Симонян выразил соболезнования родным скончавшегося экс-игрока "Спартака" и сборной России Артема Безродного. Уроженец города Сумы, скончавшийся в возрасте 37 лет, помимо "Спартака" также был игроком "Байера" и клуба "МКТ-Араз", в котором и завершил карьеру в 2005 году.

– Что тут скажешь, когда такой молодой человек уходит... Тем более он был спартаковцем, – приводит "Р-Спорт" слова Симоняна. – Хороший был игрок, который, по-моему, не реализовал весь свой талант. Могу лишь выразить соболезнования родным.