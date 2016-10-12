09:35 | ХРОНИКА

РФПЛ поздравила Никиту Симоняна с 90-летием

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1973 год. Главный тренер "Арарата" Никита СИМОНЯН (в центре) с Кубком СССР.Симонян обогнал Лобановского

Российская футбольная премьер-лига поздравила известного в прошлом советского футболиста, олимпийского чемпиона 1956 года, вице-президента РФС Никиту Симоняна с юбилеем.

Никита Симонян считается одним из лучших нападающих в истории советского футбола. В составе "Спартака" он провел 245 официальных матчей, в которых забил 160 голов. Это достижение является лучшим результатом в истории клуба.

Симонян трижды становился лучшим бомбардиром чемпионата СССР (1949 год - 26 голов, 1950 год - 34 гола, 1953 год - 14 голов).

 

Дополнительная информация

http://rfpl.org/news/rfpl/news_19099.html

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