РФПЛ поздравила Никиту Симоняна с 90-летием

Российская футбольная премьер-лига поздравила известного в прошлом советского футболиста, олимпийского чемпиона 1956 года, вице-президента РФС Никиту Симоняна с юбилеем.

Никита Симонян считается одним из лучших нападающих в истории советского футбола. В составе "Спартака" он провел 245 официальных матчей, в которых забил 160 голов. Это достижение является лучшим результатом в истории клуба.

Симонян трижды становился лучшим бомбардиром чемпионата СССР (1949 год - 26 голов, 1950 год - 34 гола, 1953 год - 14 голов).