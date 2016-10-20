Рене Фазель: "Колобкова уважают в олимпийской семье"

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ), член Международного олимпийского комитета (МОК) Рене Фазель положительно оценил назначение Павла Колобкова на пост министра спорта России. По его словам, новый руководитель, заменивший на этой должности Виталия Мутко, пользуется уважением в олимпийской семье.

- Я знаю Павла уже много лет. Он олимпийский чемпион, отличный человек, очень хорошо по-английски говорит, - приводит ТАСС слова Фазеля. - Думаю, что это отличный выбор в качестве министра спорта. Он участвовал в пяти Олимпиадах, знает олимпийскую семью, его там уважают.

Я приеду в Россию в декабре на Кубок Первого канала и мировой хоккейный форум, где, я уверен, у нас будет возможность встретиться, - продолжил Фазель. - Вы знаете, что Виталий Мутко на сто процентов футбольный человек, и я всегда жалуюсь ему на это, когда говорю с ним о футболе. Теперь, имея человека, олимпийца, кто понимает спорт, я не ожидаю, что он не станет частью хоккея. Хоккей для меня спорт номер один в России, а у Павла отличные отношения с Федерацией хоккея России и Континентальной хоккейной лигой.

По словам Фазеля, назначение Мутко вице-премьером, который будет курировать спорт, туризм и молодежную политику, позволит ему сосредоточиться на организации и проведении чемпионата мира по футболу 2018 года.

- Мне кажется, никто не ожидал, что такое назначение случится. Ваш президент страны точно чувствует, каких людей надо расставлять на правильные позиции, - отметил Фазель.