Разбившийся в Подмосковье самолет регулярно использовался клубами ВХЛ

Самолет Ан-148, потерпевший 11 февраля крушение в Подмосковье, регулярно использовался клубами ВХЛ, сообщает "Бизнес online". 10 февраля на нем в Орск из Москвы прибыл "Южный Урал". 12 февраля он должен был перевозить команду "Ермак".

Самолет разбился 11 февраля в Раменском районе Подмосковья после вылета из Домодедово в Орск. На борту находился 71 человек, все они погибли. Среди пассажиров была девушка защитника "Адмирала" Сергея Ильина Дарья Толмасова.