Радио "Спорт FM" изменит формат

Сегодня стало известно о том, что в скором времени радио "Спорт FM" ждут большие перемены. В августе радиостанция полностью поменяет сетку вещания, в эфире станет больше музыки и появятся новые программы, которые будут создаваться совместно с проектом STUDIO 21, посвященному молодежной культуре. Традиционное освещение спортивных событий уступит место более современному формату.

Роман Емельянов, генеральный директор "Европейской медиагруппы", в состав которой входят "Спорт FM" и STUDIO 21, так прокомментировал грядущие изменения:

"Мы приняли решение придать "Спорт FM" качественно новое звучание, – заявил Емельянов. – Изменение формата позволит привлечь новую аудиторию – миллениалов, для которых спорт является одним из главных увлечений. Прогрессивные слушатели предпочитают яркий и емкий контент, и их ожидания отличаются от того, что привычно старшим поколениям. Теперь "Спорт FM" охватит не только спорт, но и другие интересы аудитории – это станет хорошей возможностью для создания новых коммерческих проектов и повышения прибыльности станции".

А вот мнения некоторых спортсменов.

Александр Мостовой, бывший полузащитник сборной России по футболу: "Очень важно привлекать к спорту внимание молодого поколения. Именно они сегодня являются главной движущей силой, за которой мы пытаемся угнаться. Если "Спорт FM" удастся заговорить с ними на одном языке, значит у нас появится шанс развивать спорт в новом, современном ключе".

Светлана Кузнецова, теннисистка, победительница четырех турниров Большого шлема: "Соединить спорт и музыку в одной радиостанции – отличная идея. Эти два направления очень близки между собой: на стадионах, соревнованиях, спортивных площадках – музыка определяет настроение и придает драйва. Без музыки не бывает крупных спортивных событий, а спорт присутствует на многих современных музыкальных фестивалях. Уверена, "Спорт FM" и всех нас ждут интересные перемены". (Дмитрий СОМОВ)