Путин возложил цветы к мемориалу в память о погибших хоккеистах "Локомотива"

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии возложения цветов к мемориалу "Хоккейное братство", возведенному в память о погибших в 2011 году в авиакатастрофе хоккеистах и сотрудниках "Локомотива", сообщает "Р-Спорт".

Правительством Ярославской области было принято решение о создании памятника, посвященного хоккеистам и сотрудникам "Локомотива", погибшим в авиакатастрофе 7 сентября 2011 год под Ярославлем.

По итогам открытого национального конкурса на разработку эскизного проекта мемориала жюри конкурса присудило победу проекту "Хоккейное братство".

Монумент, установленный около домашней арены "Локомотива", представляет собой сложную параметрическую конструкцию, состоящую из 37 (по числу погибших членов команды) стилизованных клюшек, которые сложены таким образом, что под одним углом зрения похожи на падающую птицу, под другим - на взлетающий самолет. Открытие монумента в присутствии родных и близких погибших состоялось 7 ноября 2013 года.

Авиакатастрофа в аэропорту "Туношна" под Ярославлем произошла 7 сентября 2011 года, в ней погибли 44 человека, в том числе игроки "Локомотива", одного из самых титулованных хоккейных клубов России. Выжить удалось лишь одному бортинженеру.