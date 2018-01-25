18:18 | ХРОНИКА

Putin Team объявила конкурс на слоганы


Общественное движение Putin Team объявила конкурс на создание слогана, информирует официальный сайт организации. Как отмечается, лучшие из них будут использоваться на массовых мероприятиях. Заявки для участия в конкурсе принимаются с 25 января по 5 февраля.

– Мы предлагаем любому участнику движения придумать от одного до пяти слоганов команды, которые мы будем использовать на массовых мероприятиях и наносить на фирменную продукцию Putin Team. Слоганы должны быть созданы на основе наших общих ценностей, – говорится в сообщении.

Напомним, что создал общественное движение Putin Team российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин. Целью общественного движения является объединение всех сторонников Президента страны Владимира Путина в одну команду, чтобы "показать всем сильную и сплоченную Россию". В движение уже вступили многие известные российские спортсмены.

 

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