Путин прибыл в Краснодар, где проведет заседание Совета по спорту. ХРОНИКА. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
15:10 | ХРОНИКА

Путин прибыл в Краснодар, где проведет заседание Совета по спорту

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Президент России Владимир Путин прибыл в Краснодар, сообщает ТАСС. Он проведет заседание президентского совета по разивитию физкультуры и спорта. Главными темами заседания станут развитие подготовки спортивного резерва и национальный план борьбы с допингом в российском спорте.

Перед заседанием Путин планирует посетить академию и стадион "Краснодара", пообщаться с активистами волонтерских объединений и осмотреть тренировочный комплекс "Чемпион". Также планируется, что Путин побеседует с главой ФИФА Джанни Инфантино.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4274083

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