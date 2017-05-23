Путин предложил внедрить систему грантов для перспективных спортсменов

Президент РФ Владимир Путин на заседании совета по развитию физической культуры и спорта заявил, что необходимо внедрить систему грантов для перспективных спортсменов на федеральном уровне за счет сокращения финансирования профессионального спорта.
– Следует подумать о поддержке талантливых ребят, – приводит РИА "Новости" слова Путина. – В ряде регионов уже работает система грантов для перспективных спортсменов. Считаю возможным реализовать такую систему на федеральном уровне, это позволит выявлять и вести к успеху лучших из лучших.
Средства на эти цели надо изыскать, в том числе за счет сокращения финансирования – я уже об этом говорил неоднократно – профессионального спорта, во всяком случае, по тем каналам, по которым часто сегодня деньги направляются, направляются очень большие и не всегда обосновано.
zyzx
И почему то,самыми многообещающими станут дети богатых родителей. Вот я всегда удивлялся,почему Новокузнецк,на регулярной основе дает хороших игроков(хоккей),а вот Новосибирск нет(Тарасенко не в счет.там папа тренер). Тут собрался отдать своего пацана в хоккей. Проверил почву,в школе Сибири,сразу сказали без бабосов,нет не так,БАБОСОВ даже не суйся.
17:21