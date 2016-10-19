Путин пожелал удачи Колобкову, который возглавит Министерство спорта

Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить документы о назначении Виталия Мутко вице-премьером, а Павла Колобкова - министром спорта страны. Такое поручение он дал на встрече с премьером Дмитрием Медведевым, который и внес соответствующие предложения по кандидатурам. Путин пожелал удачи Колобкову, который также принял участие во встрече, информирует ТАСС.

"Дмитрий Анатольевич, можно тогда подготовить проекты указов и по правительству, и по кадровым вопросам, готов подписать в ближайшее время", - обратился Путин к Медведеву. "Сейчас вместе с администрацией этим займусь, и в ближайшее время вам на подпись будут представлены изменения в структуре правительства и кадровые указы", - ответил премьер.

Президент также отметил, что массовый спорт и спорт высших достижений не должны исчезать из поля зрения властей. "Развитие массового спорта и спорт высоких достижений никогда не должны исчезать из нашего поля зрения", - сказал Путин.