Путин поздравил спортсменов, работников сферы физической культуры и спорта с Днем физкультурника

Президент России Владимир Путин поздравил физкультурников, спортсменов, работников сферы физической культуры и спорта с Днем физкультурника. Как отметил глава государства, одной из ключевых задач государства является развитие массового спорта.

– Этот замечательный праздник широко отмечается по всей стране и объединяет огромное количество людей – атлетов, тренеров, работников сферы физической культуры, всех приверженцев активного, здорового образа жизни, – приводит поздравление Путина пресс-служба главы государства. – Мы и впредь будем уделять большое внимание совершенствованию спортивной инфраструктуры, подготовке высококвалифицированных специалистов, наставников, педагогов. Важно, чтобы каждый человек, независимо от возраста и профессии, мог заниматься любимым видом спорта. Ведь спорт закаляет характер и волю, учит преодолевать трудности, настойчиво добиваться поставленной цели.

Именно из физкультурного движения, из школьных секций и кружков начали свое восхождение к спортивному Олимпу многие наши прославленные чемпионы и рекордсмены.