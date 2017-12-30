Путин поздравил с Новым годом Баха, Рогге и Фазеля

Президент РФ Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом глав ряда международных организаций. Сообщение опубликовано на официальном сайте главы государства.

"Президент Российской Федерации также поздравил с наступающим Новым годом ряд глав международных организаций, в частности <…> почетного президента Международного олимпийского комитета Жака Рогге, президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха, почетного члена Международного олимпийского комитета Жан-Клода Килли, президента Международной федерации хоккея с шайбой Рене Фазеля и президента Международной федерации дзюдо Мариуса Визера", - говорится в сообщении.

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