Путин посетил академию "Краснодара" и встретился с Галицким, Мутко и Инфантино. ХРОНИКА. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
15:19 | ХРОНИКА

Путин посетил академию "Краснодара" и встретился с Галицким, Мутко и Инфантино

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Президент России Владимир Путин посетил академию "Краснодара", сообщает ТАСС. У входа в здание его встретили президент "Краснодара" Сергей Галицкий, вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко и президент ФИФА Джанни Инфантино. Вместе они осмотрели помещения школы, а также пообщались с воспитанниками.

Путин прибыл в Краснодар на заседание президентского совета по разивитию физкультуры и спорта.  Главными темами заседания станут развитие подготовки спортивного резерва и национальный план борьбы с допингом в российском спорте.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4274124

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