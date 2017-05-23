Путин посетил академию "Краснодара" и встретился с Галицким, Мутко и Инфантино

Президент России Владимир Путин посетил академию "Краснодара", сообщает ТАСС. У входа в здание его встретили президент "Краснодара" Сергей Галицкий, вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко и президент ФИФА Джанни Инфантино. Вместе они осмотрели помещения школы, а также пообщались с воспитанниками.

Путин прибыл в Краснодар на заседание президентского совета по разивитию физкультуры и спорта. Главными темами заседания станут развитие подготовки спортивного резерва и национальный план борьбы с допингом в российском спорте.