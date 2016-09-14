Путин поручил Жукову подготовить предложения по развитию видов спорта

Президент России Владимир Путин поручил главе ОКР Александру Жукову подготовить предложения по развитию видов спорта. По словам Путина, призеры Олимпиады-2016 обращались к нему с просьбами уделить больше внимания их спорту.

- Некоторые обращались с конкретными просьбами, - цитирует "Р-Спорт" Путина. - Даже те, кто завоевал медали высшей пробы, все равно обращали внимание на то, что с точки зрения развития этого вида спорта в целом еще очень многое нужно сделать, тот же самый гандбол, другие виды. Давайте это не забудем. Я хочу, чтобы вы это обобщили и потом вышли с предложениями, что и как нужно сделать дополнительно.

- Обязательно сделаем, Владимир Владимирович, доложим вам по всем видам спорта, по ситуации. Там, где нужно действительно еще усилить государственную поддержку на уровне строительства важных спортивных сооружений и так далее, обязательно дадим предложения, - ответил Жуков.