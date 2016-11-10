Путин поручил уменьшить финансирование профессионального спорта госкомпаниями

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта, состоявшегося 11 октября 2016 года подготовить совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, при участии государственных корпораций (государственных компаний, акционерных обществ с государственным участием) и представить предложения по поэтапному сокращению финансирования профессионального спорта и увеличению финансирования массового спорта из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и средств государственных корпораций (государственных компаний, акционерных обществ с государственным участием), сообщается на сайте Кремля.