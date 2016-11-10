20:00 10 ноября | ХРОНИКА

Путин поручил уменьшить финансирование профессионального спорта госкомпаниями

0
0
0

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта, состоявшегося 11 октября 2016 года подготовить совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, при участии государственных корпораций (государственных компаний, акционерных обществ с государственным участием) и представить предложения по поэтапному сокращению финансирования профессионального спорта и увеличению финансирования массового спорта из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и средств государственных корпораций (государственных компаний, акционерных обществ с государственным участием), сообщается на сайте Кремля.

Дополнительная информация

http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/53234

0
0
0


Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ